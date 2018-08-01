В Ромнах работники полиции охраны задержала двух воров

Благодаря их бдительности дежурная группа реагирования полиции охраны буквально за две минуты прибыла на место происшествия и задержала воров «на горячем». Ворами оказались двое местных безработных в возрасте 36-ти и 38-ми лет, оба наркозависимые. Старший из них ранее был судим за имущественные преступления и хранение наркотиков.
«Злоумышленники повредили окно и двери здания бывшего противотуберкулезного диспансера, проникли внутрь и с помощью заранее приготовленных инструментов начали демонтаж системы парового отопления, - комментирует Руслан Баленко, младший инспектор батальона полиции охраны г. Ромны. - Когда мы прибыли на место, то застали младшего из мужчин на втором этаже, где тот вырезал из санузла трубу, другой с тремя приготовленными на вынос конструкциями находился во дворе, под окнами дома».
Задержанные на месте совершения кражи граждане уже доставлены в Роменский отдела полиции, с ними общаются следователи.
Правоохранители благодарны неравнодушным гражданам, которые вовремя сообщили в полицию о совершении преступления, - это позволило задержать злоумышленников на месте происшествия и не допустить дальнейшего хищения имущества государственного медицинского учреждения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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