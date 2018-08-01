В Сети появилось видео момента жуткой аварии на Петропавловской Его выложил в Ютубе экс-мэр Сум Геннадий Минаев.

«Ввиду того, что ни полиция, ни прокуратура не желают опубликовывать видео ДТП на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская, то это буду делать я.

И еще один момент. Пострадавшие сумчане, которые стояли на тротуаре в ожидании зеленого света светофора – две пары – ниже среднего достатка, а одни так вообще, грубо говоря, бедные. А мы все знаем, что такое лечение, что такое реабилитация, и в какую «копейку», в конечном итоге, это все выливается. Кто может попросить мэра города Александра Лысенко о том, чтобы горсовет взял на себя ВСЕ медицинские затраты по лечению и реабилитации пострадавших? Просто если я это попрошу публично, то он точно этого делать не будет. Хотя... Но, тем не менее. Там не просто медикаменты на лечение – там много чего будет нужно. Очень много...» - написал г-н Минаев.

Напомним: мэр Сум Александр Лысенко дал поручение отделу здравоохранения разузнать, какая помощь нужна пострадавшим.