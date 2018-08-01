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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:33554

Сумские копы, попавшие в аварию с 7 пострадавшими, ехали на красный без сирены?

Об этом можно сделать вывод из сообщения на сайте Нацполиции Украины.

«По факту ДТП с участием служебного автомобиля полиции в Сумах начато уголовное производство. В его рамках назначены необходимые экспертизы. Об этом сегодня, 20 августа, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, предварительно установлено, что служебный автомобиль полиции с включенными проблесковыми маячками двигался на вызов о разбойном нападении в центральной части города. На перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская произошло столкновение полицейского автомобиля с автомобилем «Ауди» под управлением 33-летнего местного жителя. В результате столкновения служебный автомобиль полиции вылетел на тротуар и перевернулся.

В результате ДТП пострадала 51-летняя женщина-пассажир автомобиля «Audi», а также четверо пешеходов: двое мужчин и две женщины. Они госпитализированы в лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести. Кроме того, телесные повреждения получила женщина-полицейский, которая несла службу в составе наряда.

«Полицейские двигались на вызов и попали в ДТП. Столкнулись с автомобилем, который двигался по главной дороге. Они были с включенными проблесковыми маячками, как сообщают, но об этом окончательно ответ даст авто-техническая экспертиза. Как так случилось, что ни один из водителей не рассчитал момент столкновения - это и есть предмет исследования уголовного дела», - сообщил Сергей Князев.

Глава Нацполиции отметил, что через несколько дней уже будут первые результаты экспертиз. Они помогут в установлении обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

По факту ДТП следственные Сумского отделения полиции начали уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Следствие по делу продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для проведения полного, объективного и всестороннего расследования в Сумы направлены представители центрального аппарата Национальной полиции Украины.

Напомним, полиция обращается к гражданам предоставлять информацию о ДТП, которое случилось с участием патрульного автомобиля полиции в Сумах», - говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.

Заметим, ни слова о звуковом сигнале или сирене патрульного авто.

Право Дтп ДТП с патрульными
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