Большой гандбол снова в Сумах

Как сообщил президент Федерации гандбола Сумской области Роман Галенин, это будет отборочный матч чемпионата Европы-2020 против сборной Черногории. Игра пройдет в манеже СумГУ. Начало в 18.30.
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