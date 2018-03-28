Большой гандбол снова в Сумах 28 октября в Сумах пройдет матч мужской сборной Украины по гандболу.

Как сообщил президент Федерации гандбола Сумской области Роман Галенин, это будет отборочный матч чемпионата Европы-2020 против сборной Черногории. Игра пройдет в манеже СумГУ. Начало в 18.30.