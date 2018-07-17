В Сумах продолжаются ремонты в больницах Горотдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе ремонтных работах в лечебно-профилактических учреждениях города.

В городской клинической больницы № 1 продолжали ремонт лестницы стационарного корпуса, ортопедо-травматологическое отделения № 2, пульмонологического, неврологического и гинекологического отделений.

В городской клинической больницы № 4 проводили капитальный ремонт пищеблока, овощехранилища и лифта в поликлиническом отделении № 1.

В городской клинической больнице № 5 занимались ремонтом помещений архива.

В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии начались ремонтные работы в дневном стационаре женской консультации.

В Центре первичной медико-санитарной помощи № 1 продолжали текущие ремонты кабинетов.

В городской детской клинической больницы Святой Зинаиды ремонтировали приемное отделение для инфекционных больных по ул. Троицкая, 28, фасад детской поликлиники № 2 по ул. Ивана Сирка, 3. Также продолжали работы по капитальному ремонту актового зала детской больницы по ул. Троицкая, 28, фасадов здания детской больницы (корпус А2) и работы по ремонту фасадов (замене оконных блоков) здания детской больницы (корпус А). Завершили ремонтные работы: в отоларингологическом отделении, в помещениях стационара (корпус А) по ул. Троицкая, 28, работы по замене дверных и оконных блоков в детской поликлинике № 1 по ул. Труда, 3.