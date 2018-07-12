На Белопольщине завтра отключат газ

Среди попавших под отключение населенных пунктов: пгт Николаевка, с. Новосухановка, с. Червоный кут, с. Калиновка, с. Сушилино, с. Желобок, с. Самар, с. Луцынивка, с. Гостинное, с. Веселое, с. Марковка, с. Рудка, с. Верхосулка, с. Сульское, с. Лохня, с. Валиевка, с. Бакша, с. Бобрик, с. Тучное, с. Александровка, с. Комарицкое, с. Товста, с. Анновка Вировская, сообщает ПАО «Сумыгаз».
Сообщено о подозрении матери, которая оставила свою дочку без помощи после избиения отцом....
8 августа в 9 утра в Белопольское отделение полиции позвонил аноним, который сообщил об опасной находке, которую обнаружил в реке...
На Сумщине задержан мужчина, который нанес тяжелые травмы собственной дочери и оставил ее умирать.... 1
На Сумщине 28-летний отец избил свою 4-летнюю дочь за то, что она отказалась ужинать. Когда девочке стало плохо, ее уложили...
На прием к руководителю аппарата Сумской облгосадминистрации Дмитрию Живицкому пришли представители агрофирмы из Белопольского района....