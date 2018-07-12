На Белопольщине завтра отключат газ 22 августа с 8.00 до 17.00 будет временно прекращено распределение природного газа в Белопольском районе.

Среди попавших под отключение населенных пунктов: пгт Николаевка, с. Новосухановка, с. Червоный кут, с. Калиновка, с. Сушилино, с. Желобок, с. Самар, с. Луцынивка, с. Гостинное, с. Веселое, с. Марковка, с. Рудка, с. Верхосулка, с. Сульское, с. Лохня, с. Валиевка, с. Бакша, с. Бобрик, с. Тучное, с. Александровка, с. Комарицкое, с. Товста, с. Анновка Вировская, сообщает ПАО «Сумыгаз».