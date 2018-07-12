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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:5385

На Белопольщине завтра отключат газ

22 августа с 8.00 до 17.00 будет временно прекращено распределение природного газа в Белопольском районе.

Среди попавших под отключение населенных пунктов: пгт Николаевка, с. Новосухановка, с. Червоный кут, с. Калиновка, с. Сушилино, с. Желобок, с. Самар, с. Луцынивка, с. Гостинное, с. Веселое, с. Марковка, с. Рудка, с. Верхосулка, с. Сульское, с. Лохня, с. Валиевка, с. Бакша, с. Бобрик, с. Тучное, с. Александровка, с. Комарицкое, с. Товста, с. Анновка Вировская, сообщает ПАО «Сумыгаз».

Общество Белопольский район Отключение газа
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