Райсуду на Сумщине не хватает судей Липоводолинский районный суд Сумской области сообщил о прекращении автоматизированного распределения судебных дел.

18 августа в Липоводолинском районному суду Сумской области было приостановлено автоматизированное распределение судебных дел. Невозможность распределения обуславливается тем, что у судей Бутенко Д.В. и Сизова Д.В. закончился пятилетний срок полномочий. Также автоматизированное распределение было приостановлено в связи с тем, что через два месяца (18.10.2018 года) заканчиваются полномочия у судьи Кузьминского А.В.

В соответствии с Положением об автоматизированной системе документооборота суда (утвержденного решением Совета судей Украины № 30 от 26.11.2010 года) канцелярия Липоводолинского районного суда Сумской области продолжает осуществлять прием и регистрацию заявлений, исковых заявлений, материалов и ходатайств полиции, обвинительных актов. Гражданские дела хранятся в канцелярии суда до назначения судей или решения вопроса о командировке судей из другого суда, а уголовные производства, ходатайства следственных органов, дела об административных правонарушениях и другие материалы направляются в Апелляционный суд Сумской области для решения вопроса их рассмотрения в других судах области, сообщает пресс-служба суда.