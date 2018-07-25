Дело об издевательствах патрульной над пьяным сумчанином расследовала СБУ Завершено следствие в отношении бывшего инспектора патрульной полиции, которая безосновательно применяла силу к мужчине в нетрезвом состоянии.

При надлежащем процессуальном руководстве прокуратуры Сумской области следователями Службы безопасности Украины в Сумской области завершено следствие в уголовном производстве о превышении служебных полномочий с применением насилия работником полиции.

Речь идет о резонансном событии, которое произошло 13 мая текущего года. Тогда патрульные полицейские в 17.40 получили сообщение о том, что возле дома № 10 по ул. Александра Анищенко в г. Сумы на скамейке лежит человек в нетрезвом состоянии. Прибыв по указанному адресу, инспектор роты батальона управления патрульной полиции в Сумской области применила к мужчине, который не сопротивлялся, меры физического воздействия. В частности она наносила мужчине удары ногой по правой голени, а также наступала обутой ногой на ступню потерпевшего.

Видео этого позорного поступка полицейской выложили в Интернет неравнодушные граждане. Потерпевший, согласно выводам эксперта, получил легкие телесные повреждения. По результатам следствия 26-летней женщине, которая в настоящее время уже уволена с должности инспектора роты батальона управления патрульной полиции в Сумской области, сообщено о подозрении. Ее действия квалифицированы по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием) УК Украины. Решается вопрос об открытии материалов для ознакомления стороне защиты и направления в суд обвинительного акта.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.