Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:2866

Дело об издевательствах патрульной над пьяным сумчанином расследовала СБУ

Завершено следствие в отношении бывшего инспектора патрульной полиции, которая безосновательно применяла силу к мужчине в нетрезвом состоянии.

При надлежащем процессуальном руководстве прокуратуры Сумской области следователями Службы безопасности Украины в Сумской области завершено следствие в уголовном производстве о превышении служебных полномочий с применением насилия работником полиции.

Речь идет о резонансном событии, которое произошло 13 мая текущего года. Тогда патрульные полицейские в 17.40 получили сообщение о том, что возле дома № 10 по ул. Александра Анищенко в г. Сумы на скамейке лежит человек в нетрезвом состоянии. Прибыв по указанному адресу, инспектор роты батальона управления патрульной полиции в Сумской области применила к мужчине, который не сопротивлялся, меры физического воздействия. В частности она наносила мужчине удары ногой по правой голени, а также наступала обутой ногой на ступню потерпевшего.

Видео этого позорного поступка полицейской выложили в Интернет неравнодушные граждане. Потерпевший, согласно выводам эксперта, получил легкие телесные повреждения. По результатам следствия 26-летней женщине, которая в настоящее время уже уволена с должности инспектора роты батальона управления патрульной полиции в Сумской области, сообщено о подозрении. Ее действия квалифицированы по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием) УК Украины. Решается вопрос об открытии материалов для ознакомления стороне защиты и направления в суд обвинительного акта.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Издевательство Патрульная полиция Применение силы
view counter

По тематике

Патрульные помогли сумчанину, который порезал себе шею
Вчера 14:00

Патрульные помогли сумчанину, который порезал себе шею

18 августа, около 3 часов ночи, экипаж патрульной полиции получил сообщение о мужчине, который на улице Юнаковской порезал себе шею....

09.08.2018 16:48

В Сумах патрульные обнаружили автомобиль и мотоцикл, находящиеся в розыске

Патрулируя Курский проспект, инспекторы остановили автомобиль IKCO SAMAND с регистрацией Днепропетровской области, водитель которого нарушил ПДД....

Сумские копы остановили BMW, который имеет проблемы с законом
08.08.2018 10:57

Сумские копы остановили BMW, который имеет проблемы с законом

На улице Покровской площади за нарушение ПДД стражи порядка остановили автомобиль BMW X5....

01.08.2018 09:18

Сумские копы обнаружили авто в розыске

Патрулируя автодорогу Н-12 «Сумы - Полтава», в городе Тростянец, экипаж патрульных заметил автомобиль Subaru Legacy, который по приметам отвечал ориентированию...

25.07.2018 18:23

На Сумщине патрульная полиция начала проверку перевозчиков

Усиленное внимание к перевозчикам вызвано трагическими событиями, которые имели место в прошлую пятницу, когда в Украине случилось несколько резонансных ДТП....

Новости

В Сумах в аварии с полицией пострадали пешеходы (фото, видео, обновляется) 1
19.08.2018 15:27
Газета "ДС-экспресс": подписчики II полугодия 2018 года получили призы! (фото)
14.08.2018 11:50
Под Сумами водолазы подняли из водоема тело человека
Сегодня 12:31
Дело об издевательствах патрульной над пьяным сумчанином расследовала СБУ
Сегодня 12:28
На Белопольщине завтра отключат газ
Сегодня 11:53
В Сумах продолжаются ремонты в больницах
Сегодня 11:10
Большой гандбол снова в Сумах
Сегодня 10:29
В Ромнах работники полиции охраны задержала двух воров
Сегодня 09:55
Пожарные и полицейские предотвратили распространение пожара
Сегодня 09:19
В Сумах прошли биатлонные соревнования
Сегодня 08:38
На Сумщине продолжается подготовка к новому учебному году
Сегодня 08:08
Сумские копы, попавшие в аварию с 7 пострадавшими, ехали на красный без сирены?
Вчера 21:33
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.