Под Сумами водолазы подняли из водоема тело человека 20 августа в с. Новоселица Сумского района работники Сумской городской спасательно-водолазной службы подняли из местного пруда на поверхность тело человека.

Обстоятельства происшествия выясняли правоохранители. По предварительным данным, погибшим оказался мужчина 1975 г.р. - житель областного центра.

С начала года на водоемах Сумщины погибло 39 человек. Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам: для предотвращения трагедий проявите ответственность и соблюдайте следующие правила:

- ни в коем случае не заходите в воду в нетрезвом состоянии,

- не купайтесь в незнакомых и неприспособленных для этого местах,

- следите друг за другом,

- не заплывайте слишком далеко от берега но не оставляйте детей без присмотра!

Как свидетельствует статистика, нарушения именно этих основных требований безопасности приводит к трагедиям.

Помните, от ответственности и осторожности зависит безопасность вашего отдыха, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.