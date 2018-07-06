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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:3158

Под Сумами водолазы подняли из водоема тело человека

20 августа в с. Новоселица Сумского района работники Сумской городской спасательно-водолазной службы подняли из местного пруда на поверхность тело человека.

Обстоятельства происшествия выясняли правоохранители. По предварительным данным, погибшим оказался мужчина 1975 г.р. - житель областного центра.

С начала года на водоемах Сумщины погибло 39 человек. Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам: для предотвращения трагедий проявите ответственность и соблюдайте следующие правила:

- ни в коем случае не заходите в воду в нетрезвом состоянии,

- не купайтесь в незнакомых и неприспособленных для этого местах,

- следите друг за другом,

- не заплывайте слишком далеко от берега но не оставляйте детей без присмотра!

Как свидетельствует статистика, нарушения именно этих основных требований безопасности приводит к трагедиям.

Помните, от ответственности и осторожности зависит безопасность вашего отдыха, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Сумской район Утопленник
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