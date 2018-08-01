На Сумщине нашли 3 боеприпаса времен войны, 1 - подорвали

Накануне ее нашли в лесу вблизи с. Будылка Лебединского района на расстоянии до 1 км от жилых домов.
В этот же день в 7:40 в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении в лесном массиве предмета, похожего на боеприпас, который находился на расстоянии 1,5 км от жилых домов г. Шостка. Прибыв на место вызова, спасатели идентифицировали находку как противотанковую мину ТМ-44.
В 9:05 в лесу вблизи с. Лысогубовка Конотопского района найден 76-мм. артснаряд. Боеприпас находился на расстоянии 1,5 км от жилых домов.
В 12:20 к спасателям поступила информация об очередной опасной находке в с. Тулиголово Кролевецкого района. Мужчина во время земляных работ на территории частного домовладения откопал ручную гранату. Боеприпас находился в 20 м от жилых домов.
На месте обнаружения взрывоопасных предметов времен войны установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны).
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