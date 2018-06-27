В Сумах все, кроме властей, на себе прочувствовали смрад и лужи от мусоровозов (видео)

«Данное видео выкладываю исключительно для того, чтобы помочь мэру города Сумы (как доказательство) Александру Лысенко и его заместителю Владимиру Войтенко расторгнуть договор с теми, кто предоставляет такие «европейские» услуги. Учитывая, что от места происшествия до моих окон 15 метров, вынужден буду подать заявление о конфликте интересов и уже как обычный потребитель защищать свои права», - написал чиновник.
Напомним: в понедельник вопрос некачественного вывоза мусора обсуждался на аппаратном совещании в облгосадминистрации. Тем временем, месяц назад «А-Муссону» подняли тариф на вывоз мусора почти в 1,5 раза, что является одним из самых высоких в Украине.
Напомним: именно первый заммэра Сум Владимир Войтенко активно лоббировал повышение тарифов на вывоз мусора, а также подозревается в голосовании на сессии Сумского горсовета чужой карточкой за признание итогов конкурса на вывоз ТБО еще в 2015 году.
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