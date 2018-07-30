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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:21195

Водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порывов водопроводов, КП «Горводоканал» приостановило водоснабжение ряда домов.

Прекращено водоснабжение домов по пер. 1-й Продольный, ул. Скрябина, также отключены дома по ул. Ползунова, ул. Машиностроителей, ул. Юрия Ветрова, ул. Горовая, ул. Патона, ул. Строителей и прилегающих улиц. А также дома по ул. Пушкина и частично по ул. Даниила Галицкого (с 20 августа с 19:00).

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.

КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства.

Общество Отключение воды
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