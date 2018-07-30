Водоканал сообщает об отключении воды

Прекращено водоснабжение домов по пер. 1-й Продольный, ул. Скрябина, также отключены дома по ул. Ползунова, ул. Машиностроителей, ул. Юрия Ветрова, ул. Горовая, ул. Патона, ул. Строителей и прилегающих улиц. А также дома по ул. Пушкина и частично по ул. Даниила Галицкого (с 20 августа с 19:00).
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.
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