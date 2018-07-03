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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:22163

Работники КП "Электроавтотранс" ездят на красный

Сумчанка Наталья Сердюк стала свидетельницей того как 18 августа около 13:50 патрульная полиция остановила троллейбус № 274, следовавший по маршруту 10А, за нарушение правил дорожного движения.
Также она сообщила, что когда полиция включила сигнальные маячки, то троллейбус не остановился, а напротив начал ускоряться и остановился лишь по требованию пассажиров. Сам же водитель, по словам Наталии, на претензии полиции сообщил, что имеет 30 лет стажа за рулем. 
 
Официальная страница Сумского КП "Электроавтотранс" в Фейсбуке и сайт предприятия никак не отреагировали на данное происшествии, как не реагировали еще ни на одно нарушение правил работниками КП "Электроавтотранс" и ранее.
 
Пресс-секретарь управления патрульной полиции Олег Сологуб так прокомментировал это нарушение правил водителем коммунального предприятия: "По поводу водителя тролейбуса. экипаж зафиксировал проезд водителем тролейбуса на красный сигнал светлофора, потому подал сигнал о остановке. Водитель продолжал ехать, и со слов патрульных, остановился только на перекрестке с улицей Ковпака. Он сказал что не слышал, как ему подавали сигнал о остановке, а с проездом на красный свою вину признал. На него составили постановление за ч. 2 ст. 122 КУоАП. Санкция - 425 грн. в казну государства. Водитель на месте оплатил штраф через мобильный терминал".
 
Следует отметить, что водители КП "Электроавтотранс" неоднократно привлекались к ответственности патрульной полицией за нарушение ПДД, в частности за такой опасный маневр как проезд на красный свет, однако продолжают совершать нарушения.
Право КП «Электроавтотранс» Красный свет Нарушение ПДД
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