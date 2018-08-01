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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00131

14-летний шосткинец снимал с детей золотые украшения

Играя с детьми, парень незаметно снимал с шеи малолетних знакомых золотые украшения, которые затем продавал.

В полицию с заявлением о краже обратилась 63-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что ее 9-летний внук вернулся домой без золотой цепочки с крестиком. По предположениям самой заявительницы, дорогое украшение мог снять неизвестный подросток, который играл с ним во дворе многоэтажки.

«Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями полицейским удалось установить личность подозреваемого, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Им оказался 14-летний местный житель, в отношении которого уже направлено в суд уголовное производство за совершение аналогичного преступления».

Во время проверки подростка на причастность к совершению других подобных преступлений полицейские установили, что таким же образом от его действий пострадали еще двое местных детей, 10-ти и 11-ти лет.

По словам самого подозреваемого, отвлекая детей во время игры в «прятки», он снимал с них украшения, которые затем продавал, а вырученные деньги тратил на развлечения.

Сейчас ему уже объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Согласно действующему законодательству ему грозит до пяти лет лишения свободы, однако окончательное наказание парню определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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