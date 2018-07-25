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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:37143

Сумские хоккеистки стартуют в отборе на Олимпиаду (трансляция)

Сегодня, 21 августа, в Литве стартует отборочный раунд по хоккею на траве к Олимпийским Играм-2020 в Токио.

Женская сборная Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея на траве, сыграет с четырьмя командами.

Уже сегодня в 19.00 с хозяйками турнира, затем с валлийками, турчанками и чешками по кругу. В следующий раунда проходят три первые команды.

Первый матч можно посмотреть в ютубе:

Спорт Сборная Украины Хоккей на траве
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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