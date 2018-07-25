Сумские хоккеистки стартуют в отборе на Олимпиаду (трансляция) Сегодня, 21 августа, в Литве стартует отборочный раунд по хоккею на траве к Олимпийским Играм-2020 в Токио.

Женская сборная Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея на траве, сыграет с четырьмя командами.

Уже сегодня в 19.00 с хозяйками турнира, затем с валлийками, турчанками и чешками по кругу. В следующий раунда проходят три первые команды.

Первый матч можно посмотреть в ютубе: