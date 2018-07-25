Сумские хоккеистки стартуют в отборе на Олимпиаду (трансляция)

Женская сборная Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея на траве, сыграет с четырьмя командами.
Уже сегодня в 19.00 с хозяйками турнира, затем с валлийками, турчанками и чешками по кругу. В следующий раунда проходят три первые команды.
Первый матч можно посмотреть в ютубе:
10-11 августа в польском Валче прошли еще две товарищеские игры между женским сборными Польши и Украины....
9 августа сборная Украины по хоккею на траве в рамках подготовки к играм Мировой лиги проводит ряд игр против в...
25 июля в Сумах прошла повторная товарищеская игра между женской сборной Украины по хоккею на траве и мужской командой из...
24 июля женская сборная Украины принимала мужской клуб из ОАЭ «Sharjah Tigers»....
24 июля в Сумах прошла товарищеская игра по хоккею на траве между командами женской Национальной сборной Украины и мужского хоккейного...