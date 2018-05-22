В Сумах семьям с детьми перечислили соцпомощь Средства можно получить в учреждениях банка уже с 22 августа.

21 августа была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, временная государственная помощь детям и помощь на уход за лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства с август 2018 (дополнительное начисление).