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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4556

В Сумах семьям с детьми перечислили соцпомощь

Средства можно получить в учреждениях банка уже с 22 августа.

21 августа была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, временная государственная помощь детям и помощь на уход за лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства с август 2018 (дополнительное начисление).

Общество Соцпомощь
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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