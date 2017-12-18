Копы задержали вооруженного сумчанина (видео) Патрульные задержали гражданина с предметом, похожим на пистолет, ножом с признаками холодного оружия и патронами.

Не было ключей, поэтому решил выбить окно и зайти в дом, - именно таким образом нетрезвый мужчина заходил в арендованное помещение. Такие действия вызвали беспокойство у прохожих, поэтому граждане решили вызвать патрульную полицию.

Происшествие случилось 20 августа, около 13 часов, на улице Героев Небесной сотни. Инспекторы, прибывшие на место происшествия, подошли к окну и увидели двух граждан, которые лежали на кроватях.

Вдруг один из них поднялся, взял с тумбочки неизвестный предмет и направился к окну. Далее стало понятно, что в его руке предмет, похожий на пистолет. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения и вел себя подозрительно.

Требования работника патрульной полиции положить данный предмет на пол мужчина проигнорировал, одновременно держал палец на спусковом крючке. Полицейские достали табельное оружие, ведь в сложившейся ситуации могли возникнуть основания для его применения.

Неизвестный гражданин начал прятать предмет, похожий на пистолет, за спиной, а потом сообщил, что будет общаться только на улице. Он направился к входной двери, где его уже ждали стражи порядка. Патрульные задержали мужчину, применив физическую силу и наручники.

Во время поверхностной проверки у 28-летнего задержанного обнаружили нож с признаками холодного оружия и два патрона. Известно, что ранее сумчанин имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.