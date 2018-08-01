Сумские коммунальщики не вывозят мусор с Чешки (петиция)

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Отсутствие мусорных контейнеров на озере Чеха и огромная мусорка».
«Со стороны Химгородка вдоль озера Чеха недалеко от пляжа (на карте отмечено) отсутствуют мусорные контейнеры и соответственно вывоза мусора нет. Образовалась огромная мусорка, которую никто не убирает, что вредит экологии и в целом общему имиджу города. Очень печально видеть это зрелище. Прошу установить мусорные контейнеры, убрать мусор и контролировать его вывоз. И предлагаю сделать это как можно быстрее в этом году», - пишет автор петиции Балаховская Елена Алексеевна.
Дата начала сбора подписей: 21 августа 2018 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней.
На 21 августа петицию подписали 18 человек из 250 необходимых.
Напомним: мусорные контейнеры с площадок убрали специально, чтобы мусоровозы не разбивали дорожку вокруг озера. В этом году вместо них появилось около 40 урн, однако только с одной стороны озера – со стороны Девятого микрорайона. Отдыхающие же по привычке несут мусор на контейнерные площадки, которые кое-где уже лишились ограждений. Коммунальщики же убирают мусор только из урн.
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