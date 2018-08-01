Стало известно, кто сбил двух пешеходов на Ивана Сирко Сегодня, 21 августа, около 15.00 на ул. Ивана Сирко произошло ДТП с пострадавшими.

Как стало известно «Данкору» за рулем авто, которое сбило на пешеходном переходе женщину и девушку был Монастырев Сергей Викторович. Согласно его последней декларации за 2017 год, он следователь Краснопольского отделения полиции. На сайте Судебная власть Украины есть информация о том, что он был уволен, но через суд восстановился. В то же время уголовное производство в отношении его назначено к судебному рассмотрению на 13 сентября этого года. Прокуратура Сумской области обвиняет г-на Монастырева в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 369 (неправомерная выгода).

По данным очевидцев сегодняшнего ДТП, водитель вел себя неадекватно, вероятно, находился в нетрезвом состоянии.