В Сумах назначили служебное расследование по факту ДТП, совершенного полицейским В Сумах, будучи за рулем своего «Ланоса», полицейский совершил наезд на двух пешеходов.

Происшествие произошло сегодня, в 14:07, в Сумах, на перекрестке улиц Ивана Сирко и Интернационалистов. Пострадавшие - 14-летняя девочка и 29-летняя женщина, в это время пересекали дорогу по пешеходному переходу. Сейчас их обоих с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

По касается водителя-нарушителя - он был задержан и направлен на прохождение медицинского освидетельствования на наличие в крови алкоголя. По данному факту следственным подразделением уже начато уголовное производство по признакам ст. 286 УК Украины.

Начальник ГУНП в области Николай Лушпиенко назначил проведение служебного расследования. «В свое время мы уже увольняли этого сотрудника из рядов полиции за нарушение служебной дисциплины, однако решением суда его в должности и в полиции восстановили, - говорит руководитель полиции области. - Моя принципиальная позиция - не только уволить данного работника, но и привлечь его к ответственности по всей строгости закона. Служебное расследование по этому поводу уже проводит Управление кадрового обеспечения ГУНП области».

В настоящее время по согласованию процессуального руководства прокуратуры области решается вопрос о задержании указанного водителя в порядке ст. 208 УПК Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.