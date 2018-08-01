В Сумах назначили служебное расследование по факту ДТП, совершенного полицейским

Происшествие произошло сегодня, в 14:07, в Сумах, на перекрестке улиц Ивана Сирко и Интернационалистов. Пострадавшие - 14-летняя девочка и 29-летняя женщина, в это время пересекали дорогу по пешеходному переходу. Сейчас их обоих с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в больницу.
По касается водителя-нарушителя - он был задержан и направлен на прохождение медицинского освидетельствования на наличие в крови алкоголя. По данному факту следственным подразделением уже начато уголовное производство по признакам ст. 286 УК Украины.
Начальник ГУНП в области Николай Лушпиенко назначил проведение служебного расследования. «В свое время мы уже увольняли этого сотрудника из рядов полиции за нарушение служебной дисциплины, однако решением суда его в должности и в полиции восстановили, - говорит руководитель полиции области. - Моя принципиальная позиция - не только уволить данного работника, но и привлечь его к ответственности по всей строгости закона. Служебное расследование по этому поводу уже проводит Управление кадрового обеспечения ГУНП области».
В настоящее время по согласованию процессуального руководства прокуратуры области решается вопрос о задержании указанного водителя в порядке ст. 208 УПК Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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