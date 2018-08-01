Краснопольский старлей, сбивший двух женщин, проехал на красный свет

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Прокуратура Сумской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

ДТП произошло сегодня, 21 августа 2018 года, в г. Сумі на регулируемом перекрестке ул. Интернационалистов и ул. Ивана Сирко. Предварительно установлено, что водитель транспортного средства Daewoo Lanos проехал на красный сигнал светофора и допустил наезд на двух пешеходов, которые шли по пешеходному переходу. Пострадавших 1989 г.р. и 2004 г.р. с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Сейчас водитель доставлен в медицинское учреждение для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, то есть до избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Установлено, что водитель является сотрудником одного из районных отделений полиции, имеет специальное воинское звание старший лейтенант. В отношении него в суд еще в 2017 году направлено обвинительное заключение за мошенничество и взяточничество, сейчас идет судебное разбирательство. Кроме того, он был уволен из рядов полиции, однако возобновился через суд.

Сведения в ЕРДР внесены по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, ход следствия находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Дтп ДТП с полицией ДТП с пострадавшими Сергей Монастырев
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