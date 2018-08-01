Сумчан приглашают на финал кубка Сумщины

В решающем матче сойдутся команды ФК «Тростянец» и «LS Group» (Верхняя Сыроватка). Начало матча в 16.00. Вход свободный.
19 августа были сыграны матчи 3-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей....
18 августа были очередные сыграны матчи чемпионата Сумщины по футболу в высшей и первой лигах....
Сегодня, 18 августа, ПФК «Сумы» играли в Луцке против местной «Волыни»....
42 коллектива станут участниками розыгрыша Кубка Украины по футболу среди любительских команд 2018/2019....
18 августа будут сыграны очередные матчи чемпионата Сумщины по футболу....