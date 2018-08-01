В Сети появилось еще одно видео ужасной аварии на Петропавловской (видео) Авария, в которой пострадали семь человек, произошла в воскресенье, 19 августа.

Тогда Ауди А4 врезалась в патрульный автомобиль, ехавший на красный свет. Авто патрульных откинуло на тротуар, где он зацепил четырех пешеходов.