В Сети появилось еще одно видео ужасной аварии на Петропавловской (видео)

Тогда Ауди А4 врезалась в патрульный автомобиль, ехавший на красный свет. Авто патрульных откинуло на тротуар, где он зацепил четырех пешеходов.
Адвокат одной из пострадавших, которую сбил полицейский, которого судят за мошенничество и взятку, рассказал о состоянии своей клиентки....
Прокуратура Сумской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушения правил безопасности дорожного движения....
В Сумах, будучи за рулем своего «Ланоса», полицейский совершил наезд на двух пешеходов....
Сегодня, 21 августа, около 15.00 на ул. Ивана Сирко произошло ДТП с пострадавшими....
Сегодня, 21 августа, около часа назад на ул. Ивана Сирко произошло ДТП с пострадавшими....