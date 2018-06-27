В мэрии заметили горы мусора в Сумах

Совещание состоялось при участии заместителя городского головы Александра Журбы и директора департамента инфраструктуры города Григория Яременко.
По поручению мэра, ситуация с вывозом ТБО должно быть стабилизирована до 25 августа.
«Я, как городской голова, не хочу чтобы в нашем областном центре были проблемы с вывозом мусора», - отметил Александр Лысенко.
До этого времени глава Сум будет осуществлять ежедневный контроль за выполнением своего поручения, сообщает сайт мэрии.
То есть праздник Дня Независимости Украины (24 августа) сумчане будут встречать в зловонных лужах возле контейнеров.
Напомним: в Сумах установили одни из самых высоких тарифов на вывоз мусора в Украине. Тем не менее, это не мешает мусоровозам оставлять после себя смрадный след по всему городу.
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