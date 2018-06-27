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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:48166

В мэрии заметили горы мусора в Сумах

Вопросу вывоза мусора в городе было посвящено совещание, которое провел сегодня мэр Александр Лысенко.

Совещание состоялось при участии заместителя городского головы Александра Журбы и директора департамента инфраструктуры города Григория Яременко.

По поручению мэра, ситуация с вывозом ТБО должно быть стабилизирована до 25 августа.

«Я, как городской голова, не хочу чтобы в нашем областном центре были проблемы с вывозом мусора», - отметил Александр Лысенко.

До этого времени глава Сум будет осуществлять ежедневный контроль за выполнением своего поручения, сообщает сайт мэрии.

То есть праздник Дня Независимости Украины (24 августа) сумчане будут встречать в зловонных лужах возле контейнеров.

Напомним: в Сумах установили одни из самых высоких тарифов на вывоз мусора в Украине. Тем не менее, это не мешает мусоровозам оставлять после себя смрадный след по всему городу.

Общество Вывоз мусора
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