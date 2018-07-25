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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58125

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Горотдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 22 августа, в Сумах и области сохранится жаркая погода.

По прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха по городу ночью 13-15 С, днем столбик термометра будет показывать 23-25 С.

Вместе с тем, спасатели предупреждают, что 22-24 августа на территории Сумской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

Общество Прогноз погоды
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