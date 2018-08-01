Сумщина среди лидеров по подготовке учебных заведений к новому учебному году Об этом говорили во время Всеукраинской августовской конференции педагогических работников «Новая украинская школа: старт реформы, участие громад».

Министром образования и науки Украины Лилией Гриневич был отмечен высокий уровень подготовки Сумщины к обучению по новым Государственным стандартам. Готовиться к успешному внедрению новшеств Сумщина начала еще с осени прошлого года, а результаты не заставили себя ждать благодаря эффективной консолидации усилий на региональном и местном уровнях.

Сумская область первой распределила и использовала выделенные государством средства и дополнительное софинансирование городов, районов, объединенных территориальных громад на максимально эффективное обеспечение до 1 сентября каждого ученика учебным оборудованием, каждого заведения - всеми нужными новейшими средствами.