ВНО по математике станет обязательным для всех выпускников Через два года всех школьников будут проверять на знание математики: тестирование по этому предмету станет обязательным.

Об этом сообщили в Министерство образования и науки Украины.

Причина этого решения - плохие результаты ВНО в этом году и неутешительная динамика последних лет.

Ранее свою обеспокоенность пробелами учеников в математике выразил даже глава МИД Павел Климкин. Он раскритиковал плохую подготовку школьников в соцсети: «Это же тотальная катастрофа! О каких перспективах развития украинского IТ-сектора и инжиниринга мы говорим? О каких технологических прорывах мы мечтаем? Мы сознательно обрекаем себя на периферию жизни».

В МОН признали, что Украина отстает в методиках преподавания математики. В этом году почти половина выпускников школ на тестировании по математике не смогла решить задачу за 8-й класс. 10% участников ВНО вообще не преодолели проходной барьер. Математика стала наименее успешным предметом в ВНО-2018.

В ведомстве заявили, что с осени заставят учителей давать ученикам лучшие знания по математике и ужесточат требования к квалификации учителей.

С 2020-го Минобразования хочет сделать ВНО по математике обязательным.