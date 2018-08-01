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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:32109

Готовы ли на Сумщине школы к отопительному сезону

Готовность учебных заведений Сумщины к отопительному сезону обсудили на аппаратном совещании в облгосадминистрации.

По словам директора Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктории Гробовой, подготовка учебных заведений к отопительному сезону продолжается.

В 376 учреждениях общего среднего образования приняты меры по энергоэффективности (утеплены крыши, фасады, отремонтированы системы отопления), из них только в 14 такие работы проведены комплексно, в других - частично.

Говорили на совещании и о необходимости повышения эффективности отопления, а не просто о переходе с газа на альтернативные виды топлива. На Сумщине 114 учреждений общего среднего образования отапливаются собственными газовыми котельными, 260 - альтернативными видами топлива из собственных котельных, 102 учреждения отапливаются централизованно, три учебные заведения - имеют печное отопление и четыре - электроотопление.

Если сегодня рассмотреть ситуацию по обеспечению топливом, то самый высокий показатель имеют учебные заведения г. Ромны - 272% и Ахтырский район - 103%. К сожалению, в некоторых районах области работа по подготовке школ к отопительному сезону проводится не на должном уровне, в частности низкий показатель имеют Кролевецкий (21,2%) и Шосткинский районы (19,9), Ахтырка (25%), Конотоп (14%).

Глава облгосадминистрации Николай Клочко отметил, что это прямая ответственность органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на местах и призвал руководителей заняться своими непосредственными обязанностями - обеспечением нормального уровня жизнедеятельности городов и районов.

Общество Образование Отопительный сезон
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