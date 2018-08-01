На границе обнаружили проблемный «МАЗ»

В частности пограничники Сумского отряда обнаружили признаки уничтожения номера рамы прицепа грузовика «МАЗ», которым возвращался в Украину наш соотечественник через пункт пропуска «Екатериновка».
На водителя транспортного средства составлен протокол о правонарушении, о чем направлено уведомление в Национальной полиции.
В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину прибыл легковой автомобиль марки «NISSAN» российской регистрации....
В железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили товары народного потребления, которые перемещались через границу...
В международном пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность....
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу кастета, который скорее...
Пограничники с применением оружия задержали УАЗ с грузом товаров народного потребления....