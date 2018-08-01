На границе обнаружили проблемный «МАЗ» За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в пунктах пропуска и КПВВ четыре автомобиля украинской и российской регистрации с несоответствием и заменой номеров кузовов.

В частности пограничники Сумского отряда обнаружили признаки уничтожения номера рамы прицепа грузовика «МАЗ», которым возвращался в Украину наш соотечественник через пункт пропуска «Екатериновка». На водителя транспортного средства составлен протокол о правонарушении, о чем направлено уведомление в Национальной полиции.