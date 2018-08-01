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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:43171

На границе обнаружили проблемный «МАЗ»

За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в пунктах пропуска и КПВВ четыре автомобиля украинской и российской регистрации с несоответствием и заменой номеров кузовов.

В частности пограничники Сумского отряда обнаружили признаки уничтожения номера рамы прицепа грузовика «МАЗ», которым возвращался в Украину наш соотечественник через пункт пропуска «Екатериновка».

На водителя транспортного средства составлен протокол о правонарушении, о чем направлено уведомление в Национальной полиции.

Право Перебитые номера Пограничники
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