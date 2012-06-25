На Сумщине не хватает цифровых тюнеров Сумская облгосадминистрация просит продавцов бытовой техники максимально удовлетворить спрос населения на цифровые приемники.

Первый замглавы облгосадминистрации Вадим Акперов встретился с представителями крупнейших торговых сетей бытовой техники, работающих в Сумах, относительно прогнозируемого роста спроса населения на цифровые приемники.

Мониторинг ассортимента цифровых приемников в торговых сетях области подтвердил, что эта техника пока продается как горячие пирожки, магазины не успевают за спросом. Представитель одного из крупнейших магазинов бытовой техники рассказал, что еще две недели назад в наличии было 250 приборов, и уже все распроданы.

Участники совещания договорились приложить максимум усилий, чтобы обеспечить население оборудованием для приема сигнала телевидения в стандарте DVB T2. Сейчас магазины просят поставщиков отправлять такой востребованный товар авиасообщением, чтобы как можно быстрее выставить его на прилавки. И вместе с тем уверяют потребителей, что это не повлияет на стоимость приемников.

Представители торговых сетей сообщили Вадиму Акперову, что до конца недели в Сумы поступит крупная партия указанных приборов стоимостью 400- 50 гривен в зависимости от модификации. Они рассказали также, что сейчас в продаже имеются современные телевизоры по цене от 3500 гривен с уже встроенным тюнером.

Информация о цифровых приемники стандарта DVB-T2, с помощью которых можно принимать сигнал цифрового эфирного телевидения, и инструкции к ним здесь.