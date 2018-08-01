В каком состоянии пострадавшие в сегодняшней аварии с полицейским

По словам адвоката пострадавшей в аварии 29-летней женщины Богдана Пулинца, его клиентка переходила дорогу со стороны Чешки по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
Очнулась она уже, когда ее снимали с капота «ДЕУ», на котором водитель протянул ее около 20 метров. У нее диагностировали сотрясение мозга, рваную рану руки и перелом третьей степени ноги со смещением и разрывом связок.
Адвокат опасается, что водитель, совершивший наезд на его клиентку пытается уйти от ответственности, так как якобы следственно-оперативной группе он рассказывал, что за рулем был кто-то другой, хотя свидетель, помогавший снимать девушку с капота заявил, что в машине больше никого не было.
Кроме того, водитель якобы отказался на освидетельствования не только на месте ДТП, но и в наркодиспансере.
Что касается 14-летней девочки, которая также пострадала в этой аварии, то, предварительно, пострадала она незначительно. По словам адвоката, с его клиенткой они не знакомы.
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