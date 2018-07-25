Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 20:31200

Сумские хоккеистки стартовали в отборе на Олимпиаду-2020

Сегодня, 21 августа, в Вильнюсе (Литва) стартовал отборочный Олимпийский турнир по хоккею на траве среди женских команд.

В нем принимают участие сборные Литвы, Чехии, Турции, Уэльса и Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея. В следующий раунд проходят три первые команды.

В первой игре нашим противостояли хозяйки турнира. Наши открыли счет на 21-ой минуте, - отличилась Оксана Пономаренко. А на 58-ой минуте второй забила Екатерина Самоходченко.

В итоге 2:0 – первая победа в отборочном турнире и пока первое место, так как в другой игре валлийки обыграли турчанок всего 1:0.

Завтра наши сыграют как раз против британок. Игра начнется в 19.00.

Спорт Хоккей на траве
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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