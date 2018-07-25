Сумские хоккеистки стартовали в отборе на Олимпиаду-2020 Сегодня, 21 августа, в Вильнюсе (Литва) стартовал отборочный Олимпийский турнир по хоккею на траве среди женских команд.

В нем принимают участие сборные Литвы, Чехии, Турции, Уэльса и Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея. В следующий раунд проходят три первые команды.

В первой игре нашим противостояли хозяйки турнира. Наши открыли счет на 21-ой минуте, - отличилась Оксана Пономаренко. А на 58-ой минуте второй забила Екатерина Самоходченко.

В итоге 2:0 – первая победа в отборочном турнире и пока первое место, так как в другой игре валлийки обыграли турчанок всего 1:0.

Завтра наши сыграют как раз против британок. Игра начнется в 19.00.