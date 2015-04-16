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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:51171

В соседнюю с Сумщиной Курщину собирается Путин

В Курск приедет Президент РФ Владимир Путин.

Слухи о том, что в Курск на празднование 75-летия победы в Курской битве приедут первые руководители России, ходили давно. Вначале поговаривали и визите Президента Путина. Затем пошли слухи о том, что Курск посетит Председатель Правительства РФ Медведев. Затем вновь начали ждать Владимира Путина...

И вот сегодня появились сведения о том, что Президент в Курске все-таки будет. По непроверенным данным, посмотреть военный парад он не сможет, поскольку прибудет чуть позже, но цветы к вечному огню на мемориале «Курская дуга» все же возложит. Следующим пунктом поездки, опять-таки по предварительной информации, станет «Командный пункт Центрального фронта» в местечке Свобода Золотухинского района, пишет 46ТВ.

Основные мероприятия пройдут уже 23 августа, в день завершения Курской битвы в 1943 году.

Политика Владимир Путин Курск
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