Полиция: вдова убитого Анатолия Жука находится в РФ

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Мы получили достоверную информацию о том, что разыскиваемые без вести пропавшие вдова и дочь, а также водитель убитого 2 августа 2018 года бывшего руководителя Сумского отделения Либерально-демократической партии Анатолия Жука ... находятся в РФ.
По нашим данным, женщина была задержана пограничникам РФ при незаконном пересечении границы в районе Елизоветовки Глушковского района Курской области.
Непонятно при каких обстоятельствах, но безутешная вдова и бывший водитель запросили в РФ политическое убежище", - подчеркнул Аброськин.
"Женщина потерпевшего, во время убийства находилась рядом с ним, сразу после убийства мужа отказывалась сотрудничать с полицией, ссылаясь на свое больное состояние.
Ее адвокат обвинял полицейских в "бессердечности" и непонимании здоровья женщины, однако такое "плохое самочуствие" не помешало ей ночью перейти границу", - отметил первый заместитель председателя Нацполиции.
Это одна из рабочих версий, которую рассматривает следствие....
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