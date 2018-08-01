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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:49325

Полиция: вдова убитого Анатолия Жука находится в РФ

Вдова экс-депутата Сумского городского совета Анаталия Жука, которого убили 2 августа, с дочерью находится в России. Она попросила у РФ политического убежища.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Мы получили достоверную информацию о том, что разыскиваемые без вести пропавшие вдова и дочь, а также водитель убитого 2 августа 2018 года бывшего руководителя Сумского отделения Либерально-демократической партии Анатолия Жука ... находятся в РФ.

По нашим данным, женщина была задержана пограничникам РФ при незаконном пересечении границы в районе Елизоветовки Глушковского района Курской области.

 

Непонятно при каких обстоятельствах, но безутешная вдова и бывший водитель запросили в РФ политическое убежище", - подчеркнул Аброськин.

"Женщина потерпевшего, во время убийства находилась рядом с ним, сразу после убийства мужа отказывалась сотрудничать с полицией, ссылаясь на свое больное состояние.

Ее адвокат обвинял полицейских в "бессердечности" и непонимании здоровья женщины, однако такое "плохое самочуствие" не помешало ей ночью перейти границу", - отметил первый заместитель председателя Нацполиции.

Право Анатолий Жук Анна Жук
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