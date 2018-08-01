На Сумщине в ДТП пострадали 5 пассажиров УАЗа Авария произошла 21 августа, около 18:00, на автодороге Турановка - Имшана Ямпольского района.

Водитель автомобиля УАЗ 3303-01 не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в правый кювет и перевернулось. Предварительно водитель УАЗа, 20-летний местный житель, находился в трезвом состоянии. Как он сам объясняет вызванным работникам полиции, он как развозил работников предприятия, где сам работает, по домам, когда автомобиль по непонятным причинам начало «тянуть» направо.

На момент ДТП в автомобиле, кроме водителя, находились 10 граждан. С места происшествия карета «скорой» забрала одну пассажирку, еще четыре человека самостоятельно обратились в Ямпольскую больницу за медицинской помощью.

Сам водитель не пострадал. Трое из пяти пострадавших пассажиров находятся в медучреждении на стационарном лечении. Кроме закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга у всех трех, им диагностировано дополнительно: у 39-летней женщины - скальпированная рана на лбу и ушибы грудной клетки и шейного отдела позвоночника, у 34-летней и 28-летней женщины - раны темени и ушибы правого плечевого сустава.

Сейчас автомобиль с места происшествия эвакуатором доставлен на штрафплощадку Ямпольского отделения полиции. Дальнейшие проверки по данному факту продолжаются.

Полиция призывает водителей быть внимательными за рулем, не превышать скоростной режим, не нарушать правил безопасной перевозки пассажиров, безусловно соблюдать правила дорожного движения и отправляться в дорогу только на технически исправном автотранспорте, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.