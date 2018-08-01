Полиция ищет очевидцев ДТП, в котором на пешеходном переходе полицейский сбил двух пешеходов ДТП произошло 21 августа на углу улиц Ивана Сирко и Интернационалистов около 14.00. В результате нарушения правил безопасности дорожного движения автомобиль «Ланос», за рулем которого находился сотрудник Краснопольского отделения полиции, травмировал двух сумчанок, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу.

Сейчас обе они находятся в больнице. У старшей из пострадавших врачи диагностировали закрытый перелом левой ноги и ушибы левой руки. У девочки - ушибы и ссадины ног.

По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые причинили тяжкие телесные повреждения потерпевшим), в рамках которого следователи выясняют причины и обстоятельства аварии.

Для полного и объективного расследования этой дорожно-транспортной аварии руководство Сумского отдела полиции обращается к гражданам, которые стали свидетелями события, и водителей, чьи видеорегистраторы ее зафиксировали, обратиться Сумской отдел полиции и дать показания.

Адрес Сумского отдела полиции: г. Сумы, улица Первомайская, 21. Телефоны: (0542) 66-72-04, 66-72-05, (050) 407-31-02 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.