Полиция ищет очевидцев ДТП, в котором на пешеходном переходе полицейский сбил двух пешеходов

Сейчас обе они находятся в больнице. У старшей из пострадавших врачи диагностировали закрытый перелом левой ноги и ушибы левой руки. У девочки - ушибы и ссадины ног.
По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые причинили тяжкие телесные повреждения потерпевшим), в рамках которого следователи выясняют причины и обстоятельства аварии.
Для полного и объективного расследования этой дорожно-транспортной аварии руководство Сумского отдела полиции обращается к гражданам, которые стали свидетелями события, и водителей, чьи видеорегистраторы ее зафиксировали, обратиться Сумской отдел полиции и дать показания.
Адрес Сумского отдела полиции: г. Сумы, улица Первомайская, 21. Телефоны: (0542) 66-72-04, 66-72-05, (050) 407-31-02 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.
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