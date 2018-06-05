В ближайшие дни Сумской ЦПАУ будет работать по измененному графику В связи с государственным праздником - Днем Независимости Украины, управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» изменит график работы.

В четверг, 23 августа, ЦПАУ будет предоставлять услуги горожанам до 19:00. Пятница, 24 августа - выходной день. С субботы, 25 августа, Центр будет работать по обычному графику.