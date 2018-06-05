В ближайшие дни Сумской ЦПАУ будет работать по измененному графику

В четверг, 23 августа, ЦПАУ будет предоставлять услуги горожанам до 19:00.
Пятница, 24 августа - выходной день.
С субботы, 25 августа, Центр будет работать по обычному графику.
Заходи з відзначення в місті Суми Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України...
Програму святкування 27 річниці Незалежності та Дня Державного Прапора України розглянули на нараді в облдержадміністрації....
Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» сообщает о временном прекращении приема документов для оформления срочных паспортов....
В связи с государственным праздником - Днем Конституции Украины, управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумі» изменит график работы....
Сегодня специалисты управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» будут обслуживать посетителей по измененному графику....