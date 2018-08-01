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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:1039

«Разблокирование» карточки стоило ахтырчанке почти 10 тыс. гривен

Женщина благодаря своей доверчивости стала жертвой одной из «классических» телефонных мошеннических схем.

В Ахтырский отдел полиции обратилась 56-летняя местная жительница. По ее словам, утром к ней позвонил неизвестный и, представившись работником службы безопасности банка, сообщил, что с ее счета кто-то пытался снять деньги. И заверил, что служба безопасности сделала все возможное, чтобы женщина не потеряла сбережений, для чего пришлось заблокировать ее карточку. А чтобы она имела возможность и в дальнейшем пользоваться своим банковским документом, предложил его разблокировать. Для чего попросил назвать несколько первых и последних цифр карты для подтверждения личности ее обладательницы. Женщина доверчиво выполнила все указания собеседника. А потом, проверив свой банковский счет, обнаружила пропажу денег в сумме 9500 гривен.

«Мы еще раз предупреждаем граждан, что нужно с осторожностью относиться к неизвестным собеседникам, - говорит начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - И предостерегаем: никому и ни при каких обстоятельствах не предоставлять реквизиты своих банковских карт, и тем более - коды доступа к своим финансовым счетам. Гражданам следует помнить, что вне помещения банковского учреждения и без личного присутствия клиентов работники банков не проводят никаких финансовых операций».

Сегодня по факту мошенничества следователи Ахтырского отдела полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и делают все возможное, чтобы установить личность и задержать злоумышленника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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