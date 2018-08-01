Сумские копы поймали наркомана Пассажир легковушки пытался скрыть от патрульных свертки с веществом, похожим на наркотическое.

Ночью во время патрулирования улицы Харьковской за нарушение ПДД, экипаж патрульных остановил автомобиль Audi А6.

Кроме 28-летнего водителя, в автомобиле находилось еще 4 пассажира. Во время проверки документов инспекторы заметили, что один из пассажиров, который сидел на заднем сиденье, очень нервничает. Когда полицейские попросили его выйти из транспортного средства, то молодой человек засуетился и вроде бы что-то бросил на автомобильный коврик. Его поведение стало понятным, ведь, посветив фонариком на коврик, стражи порядка обнаружили два бумажных свертка.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. По приезду следователя выяснилось, что в свертках находится измельченное вещество, внешне похожее на наркотическре. 19-летний мужчина сообщил, что выбросил свертки, ведь побоялся уголовной ответственности.

Сейчас все обстоятельства устанавливают следователи.