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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:5043

Сумские копы поймали наркомана

Пассажир легковушки пытался скрыть от патрульных свертки с веществом, похожим на наркотическое.

Ночью во время патрулирования улицы Харьковской за нарушение ПДД, экипаж патрульных остановил автомобиль Audi А6.

Кроме 28-летнего водителя, в автомобиле находилось еще 4 пассажира. Во время проверки документов инспекторы заметили, что один из пассажиров, который сидел на заднем сиденье, очень нервничает. Когда полицейские попросили его выйти из транспортного средства, то молодой человек засуетился и вроде бы что-то бросил на автомобильный коврик. Его поведение стало понятным, ведь, посветив фонариком на коврик, стражи порядка обнаружили два бумажных свертка.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. По приезду следователя выяснилось, что в свертках находится измельченное вещество, внешне похожее на наркотическре. 19-летний мужчина сообщил, что выбросил свертки, ведь побоялся уголовной ответственности.

Сейчас все обстоятельства устанавливают следователи.

Право Наркотики
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