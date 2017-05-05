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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:3010

У Сумах будуть зважувати незалежність

Всеукраїнська акція «Зваж свою незалежність» пройде у Сумах 23 серпня.

Акція «Зваж свою незалежність» приурочена до Дня народження України. Вона має на меті нагадати громадянам про цінність незалежності та активної участі в побудові своєї громади та країни в цілому.

У центрі міста біля пам’ятника Цукру відбуватиметься акція, під час якої представники команди ВІ «Активна Громада» будуть дізнаватися асоціації сумчан зі словом «незалежність». Натомість кожен учасник отримає у подарунок повітряну кульку, як символ прагнення до незалежності.

24 серпня на своїй сторінці у Фейсбуці організатори підсумують відповіді сумчан та викладемо їх із фото звітом.

Акція проходить у 28 містах в межах проекту «Активна Громада: право вибору», що впроваджується за підтримки Національного Демократичного Інституту (NDI) за фінансової підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Коли: 23 серпня

О котрій: 12:00

Де: Покровська площа біля пам’ятника Цукру

Общество Акция Независимость
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