Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:1098

"Электроавтотранс" запускает очередной маршрут-призрак (видео)

Два автобуса будут курсировать по новому маршруту № 67 сообщением Прокофьева - Косовщина.

Согласно решению исполкома заработает он с 1 сентября. Как сообщил директор КП "Электроавтотранс" Виталий Однорог, это будут автобусы средней вместимости, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Все автобусы, находящиеся на балансе предприятия курсируют на разных маршрутах, поэтому какой именно автобус будет курсировать - это согласно нарядам. Там будут курсировать разнотипные и газовые, и все автобусы средней вместимости. Два автобуса с последней закупки средней вместимости пойдут на новый маршрут. Сейчас эти автобусы работают на усиление других маршрутов и при открытии этого маршрута будут работать на новом два автобуса», - рассказал он.

Маршрут начнется от улицы Прокофьева. Далее последует по улицам: Зеленко - СКД - Харьковской - через площадь Покровскую, далее Ильинская - Черновола - Пушкина - и Косовщина. В обратном направлении пойдет по улице Нахимова - переулку Гетманскому - улице Степана Бандеры, Ильинской и через площадь Покровскую. Далее те же самые улицы: Харьковская - СКД - Зеленко - Прокофьева. Сейчас сумской «Электроавтотранс» обслуживает 8 автобусных маршрутов на которых работают 24 автобуса.

«Когда был предложен этот маршрут, то обследования пассажиропотока еще не было, соответственно мы можем быть уверены в том, что маршрут открыт без учета этих показателей. Таким образом, «Электроавтотрансу» вместо открытия новых ничем не обоснованных маршрутов следует сосредоточиться на усилении уже имеющихся. То есть добавлять туда автобусы и сокращать интервалы движения. Эта тактика была бы разумной», - прокомментировал ситуацию председатель общественной комиссии по транспорту Владимир Ведмедев.

Общество Маршрут № 67 Новый маршрут
view counter

По тематике

14.08.2018 16:34

В Сумах ввели новый автобусный маршрут

В Сумах ввели новый коммунальный маршрут....

22.12.2017 17:27

Со вторника в Сумах заработает новый коммунальный маршрут

Со вторника, 26 декабря, автобусы КП «Электроавтотранс» поедут по маршруту № 65 «Ул. Героев Крут - Автовокзал»....

17.07.2017 17:08

В Сумах хотят создать еще один фантомный маршрут?

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Создать дополнительные маршруты на Басы»...

Новости

По взрыву у дома депутата Конотопского горсовета открыли «уголовку» (обновляется)
Сегодня 14:49
Полиция: вдова убитого Анатолия Жука находится в РФ
Сегодня 10:49
В Сумах полицейский сбил двух пешеходов на переходе (обновляется)
Вчера 15:59
Сообщено о подозрении полицейскому, который накануне совершил ДТП
Сегодня 15:45
Мэр Сум созывает внеочередную бюджетную сессию
Сегодня 14:50
"Электроавтотранс" запускает очередной маршрут-призрак (видео)
Сегодня 14:10
У Сумах будуть зважувати незалежність
Сегодня 13:30
Замначальника Сумской колонии, которого судят за ДТП с потерпевшей школьницей, не удалось обжаловать штраф за пьяную поездку
Сегодня 13:09
Сумской мэрии дали неделю, чтобы определиться с местом хранения пестицидов с Тепличного
Сегодня 12:52
Сумские копы поймали наркомана
Сегодня 12:50
Кабмин отменил льготы и субсидии потребителям без счетчиков газа
Сегодня 12:37
На переполненных мусорных баках повесили портреты мэра Лысенко
Сегодня 12:19
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.