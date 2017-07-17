"Электроавтотранс" запускает очередной маршрут-призрак (видео) Два автобуса будут курсировать по новому маршруту № 67 сообщением Прокофьева - Косовщина.

Согласно решению исполкома заработает он с 1 сентября. Как сообщил директор КП "Электроавтотранс" Виталий Однорог, это будут автобусы средней вместимости, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Все автобусы, находящиеся на балансе предприятия курсируют на разных маршрутах, поэтому какой именно автобус будет курсировать - это согласно нарядам. Там будут курсировать разнотипные и газовые, и все автобусы средней вместимости. Два автобуса с последней закупки средней вместимости пойдут на новый маршрут. Сейчас эти автобусы работают на усиление других маршрутов и при открытии этого маршрута будут работать на новом два автобуса», - рассказал он.

Маршрут начнется от улицы Прокофьева. Далее последует по улицам: Зеленко - СКД - Харьковской - через площадь Покровскую, далее Ильинская - Черновола - Пушкина - и Косовщина. В обратном направлении пойдет по улице Нахимова - переулку Гетманскому - улице Степана Бандеры, Ильинской и через площадь Покровскую. Далее те же самые улицы: Харьковская - СКД - Зеленко - Прокофьева. Сейчас сумской «Электроавтотранс» обслуживает 8 автобусных маршрутов на которых работают 24 автобуса.

«Когда был предложен этот маршрут, то обследования пассажиропотока еще не было, соответственно мы можем быть уверены в том, что маршрут открыт без учета этих показателей. Таким образом, «Электроавтотрансу» вместо открытия новых ничем не обоснованных маршрутов следует сосредоточиться на усилении уже имеющихся. То есть добавлять туда автобусы и сокращать интервалы движения. Эта тактика была бы разумной», - прокомментировал ситуацию председатель общественной комиссии по транспорту Владимир Ведмедев.