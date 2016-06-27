На переполненных мусорных баках повесили портреты мэра Лысенко Сегодня утром на баках в 12-ом микрорайоне появились листовки с изображением мэра Сум Александра Лысенко.

На них написано: «Цей сморід завдяки моїй бездіяльності». Таким образом неизвестные сумчане еще раз напоминают своим соседям, кто виноват в состоянии контейнерных площадок и их евродворов, замощенных плиткой, по которой текут реки фильтрата и мусорных машин, когда они таки доезжают их домов.

Напомним: 21 августа мэр Сум даже созвал совещание со замом Александром Журбой и директором департамента Григорием Яременко по поводу вывоза мусора и дал срок – 25 августа. То есть День Независимости сумчане будут таки праздновать в мусоре.