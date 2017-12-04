Мэр Сум созывает внеочередную бюджетную сессию

Об этом говорится в его распоряжении от 22 августа.
Депутатов городского совета ждут в сессионном зале Дома советов, на площади Независимости, 2, в следующую среду, 29 августа в 9.00.
На рассмотрение народных избранников будет вынесено два вопроса: «О внесении изменений и дополнений в городской бюджет на 2018 год» и «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 21 декабря 2017 № 2910-МР« О Программе экономического и социального развития г. Сумы на 2018 год и основных направлений развития на 2019 - 2020 годы» (с изменениями).
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