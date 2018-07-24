Сумчан запрошують на віртуальну виставку, присвячену 27-й річниці Незалежності України

Демонструється фотодокументальна виставка на веб-сайті Державного архіву Сумської області у рубриці «Виставки».

Електронні копії архівних фотодокументів ілюструють процес національно-визвольної боротьби українського народу за відновлення своєї власної незалежної держави: від подій Української революції 1917 року до подій Революції Гідності 2014 року.

Електронний варіант виставки доступний за посиланням.