Сумчан запрошують на віртуальну виставку, присвячену 27-й річниці Незалежності України

Демонструється фотодокументальна виставка на веб-сайті Державного архіву Сумської області у рубриці «Виставки».
Електронні копії архівних фотодокументів ілюструють процес національно-визвольної боротьби українського народу за відновлення своєї власної незалежної держави: від подій Української революції 1917 року до подій Революції Гідності 2014 року.
Електронний варіант виставки доступний за посиланням.
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