Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:10118

В пятницу временно ограничат движение транспорта в центре Сум

В пятницу, 24 августа, и центральной частью Сум временно будет ограничено движение транспорта.

Об этом говорится в распоряжении городского головы «О мерах безопасности во время проведения массового мероприятия».

В документе указано, что в целях обеспечения общественной безопасности, порядка и безопасности дорожного движения в центральной части города во время проведение 24 августа концерта Олега Винника с 17:00 до 24:00 движение транспорта ограничат:

- по ул. Гагарина от перекрестка «ул. Героев Сумщины - Покровская площадь - ул. Гагарина» до перекрестка «ул. Гагарина - пер. Садовый»;

- по Покровской площади (проезд со стороны Театральной площади) от перекрестка «ул. Гагарина - Покровская площадь» до перекрестка «Покровская площадь - ул. Петропавловская»;

- по ул. Г. Кондратьева от перекрестка «ул. Г. Кондратьева - ул. Перекопская» до перекрестка «ул. Г. Кондратьева - Покровская площадь»;

- по пер. Академический от перекрестка «ул. Г. Кондратьева - пер. Академический» до перекрестка «ул. Гагарина - пер. Академический».

Общество Ограничение движения
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