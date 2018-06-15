В пятницу временно ограничат движение транспорта в центре Сум В пятницу, 24 августа, и центральной частью Сум временно будет ограничено движение транспорта.

Об этом говорится в распоряжении городского головы «О мерах безопасности во время проведения массового мероприятия».

В документе указано, что в целях обеспечения общественной безопасности, порядка и безопасности дорожного движения в центральной части города во время проведение 24 августа концерта Олега Винника с 17:00 до 24:00 движение транспорта ограничат:

- по ул. Гагарина от перекрестка «ул. Героев Сумщины - Покровская площадь - ул. Гагарина» до перекрестка «ул. Гагарина - пер. Садовый»;

- по Покровской площади (проезд со стороны Театральной площади) от перекрестка «ул. Гагарина - Покровская площадь» до перекрестка «Покровская площадь - ул. Петропавловская»;

- по ул. Г. Кондратьева от перекрестка «ул. Г. Кондратьева - ул. Перекопская» до перекрестка «ул. Г. Кондратьева - Покровская площадь»;

- по пер. Академический от перекрестка «ул. Г. Кондратьева - пер. Академический» до перекрестка «ул. Гагарина - пер. Академический».