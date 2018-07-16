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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:37159

Кабмин отменил льготы и субсидии потребителям без счетчиков газа

Изменения вступают в силу 1 октября 2018 года.

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление Кабинета министров от 6 августа 2014 года "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания", которыми отменил субсидии потребителям без счетчиков газа. Решение принято в ходе сегодняшнего заседания, передает 112.ua

Изменения вступают в силу 1 октября 2018 года. 

"Льготы и субсидии на оплату услуг поставки и распределения природного газа с 1 октября 2018 года в объеме установленных социальных нормативов не предоставляются потребителям, которые не обеспечили самостоятельной установки индивидуальных приборов учета природного газа (индивидуальных счетчиков) и письменно отказались от их установки за счет государственного бюджета или собственных средств операторов газораспределительных систем", - говорится в тексте документа, передает "РБК-Украина". 

Напомним, что в январе 2018 года вступил в силу закон № 2260-VIII "О внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" о порядке установки счетчиков потребителям природного газа".

Согласно закону, счетчики на газ нужно установить не до начала 2018-го, а до 1 января 2021 года. На это не будут тратить деньги местных бюджетов. Если пользователь сам установил счетчик на квартиру - ему компенсируют затраты за счет тарифа на распределение газа. Операторы газораспределительной сети не смогут прекращать поставки газа в дом, если его совладельцы отказались от счетчика на все здание.

 
Общество Льготы Субсидии
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