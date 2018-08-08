Шосткинец избил и ограбил пьяного собутыльника Работники Шосткинского отдела полиции нашли и задержали жителя райцентра, который избил и ограбил своего нового знакомого.

С заявлением об ограблении в полицию обратился 27-летний житель Шостки. Молодой человек рассказал, что неизвестный напал на него на улице, избил и отобрал мобильный телефон и 30 гривен.

Как выяснили правоохранители, заявитель той ночью возвращался домой в состоянии сильного алкогольного опьянения. На улице познакомился с двумя неизвестными парнями, которых пригласил к себе в гараж «на пиво». Однако по дороге один из новых знакомых напал на него, избил и отобрал деньги и средство связи.

«Несмотря на то, что пострадавший не мог четко описать внешность нападавшего, нашим оперативникам удалось установить личность подозреваемого, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Нападавшему 29 лет, и он уже имел ранее проблемы с законом. Последний после первоочередных следственных действий пытался избежать ответственности, скрываясь от следствия. Однако полицейские нашли и доставили в отдел полиции для избрания меры пресечения».

В свою очередь подозреваемый рассказывает: дорогой, когда его друг отстал от компании, между ним и потерпевшим возник конфликт. Ссора быстро переросла в драку, а поскольку и без того пьяный мужчина не мог оказать достойного сопротивления, то он, избив его, еще и отобрал понравившиеся вещи. Мобильный оставил себе для пользования, а деньги потратил.

Сейчас гаджет правоохранители уже изъяли и после необходимых следственных действий вернут владельцу. В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж», которое уже направлено в суд. За содеянное мужчине грозит от четырех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.