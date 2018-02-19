Сумской мэрии дали неделю, чтобы определиться с местом хранения пестицидов с Тепличного

Такое решение приняла на последнем заседании постоянно действующая комиссия по вопросам обращения с бесхозными отходами в административных границах Сумского горсовета, создание которой инициировал глава облгосадминистрации Николай Клочко.
На заседании комиссии 20 августа было решено в срок до 31 августа 2018 года городскому совету проинформировать Департамент экологии и охраны природных ресурсов облгосадминистрации об определенном месте хранения (населенный пункт, улица, дом) перезатаренных в сертифицированную тару опасных или запрещенных к использованию химических средств защиты растений (бывший КСП «Тепличный») и ответственных лиц.
Кроме того, облгосадминистрация готовит обращение в правоохранительные органы о принятии мер для решения вопроса обращения с опасными химическими веществами на территории бывшего КСП «Тепличный».
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