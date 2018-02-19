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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:5266

Сумской мэрии дали неделю, чтобы определиться с местом хранения пестицидов с Тепличного

До конца лета Сумской горсовет должен проинформировать облгосадминистрацию относительно определения места хранения перезатаренных пестицидов из бывшего КСП «Тепличный».

Такое решение приняла на последнем заседании постоянно действующая комиссия по вопросам обращения с бесхозными отходами в административных границах Сумского горсовета, создание которой инициировал глава облгосадминистрации Николай Клочко.

На заседании комиссии 20 августа было решено в срок до 31 августа 2018 года городскому совету проинформировать Департамент экологии и охраны природных ресурсов облгосадминистрации об определенном месте хранения (населенный пункт, улица, дом) перезатаренных в сертифицированную тару опасных или запрещенных к использованию химических средств защиты растений (бывший КСП «Тепличный») и ответственных лиц.

Кроме того, облгосадминистрация готовит обращение в правоохранительные органы о принятии мер для решения вопроса обращения с опасными химическими веществами на территории бывшего КСП «Тепличный».

Общество Пестициды
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