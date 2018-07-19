Замначальника Сумской колонии, которого судят за ДТП с потерпевшей школьницей, не удалось обжаловать штраф за пьяную поездку Апелляционный суд Сумской области оставил без изменений постановление судьи Заречного районного суда г. Сумы, которой заместитель начальника Сумской исправительной колонии признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 130 КУоАП и подвергнуто административному взысканию в виде штрафа в размере 10200 грн с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.

Апелляционный суд Сумской области в своем постановлении указывает, что судья суда первой инстанции, рассматривая дело, исследовав доказательства, пришел к обоснованному выводу, что действия гражданина П. содержат состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 130 КУоАП, а именно: отказ лица, управляющего транспортными средствами, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в соответствии с установленным порядком.

В своем постановлении суд апелляционной инстанции также отметил, что местный суд полно и всесторонне исследовал материалы дела об административном правонарушении, дал верную оценку всем доказательствам по делу, сообщает сайт суда.

Напомним: речь идет и Владиславе Павлика, которого сейчас судят за наезд на пешеходном переходе на 15-летнюю девушку.