Замначальника Сумской колонии, которого судят за ДТП с потерпевшей школьницей, не удалось обжаловать штраф за пьяную поездку

Апелляционный суд Сумской области в своем постановлении указывает, что судья суда первой инстанции, рассматривая дело, исследовав доказательства, пришел к обоснованному выводу, что действия гражданина П. содержат состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 130 КУоАП, а именно: отказ лица, управляющего транспортными средствами, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в соответствии с установленным порядком.
В своем постановлении суд апелляционной инстанции также отметил, что местный суд полно и всесторонне исследовал материалы дела об административном правонарушении, дал верную оценку всем доказательствам по делу, сообщает сайт суда.
Напомним: речь идет и Владиславе Павлика, которого сейчас судят за наезд на пешеходном переходе на 15-летнюю девушку.
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