По взрыву у дома депутата Конотопского горсовета открыли «уголовку» (обновляется) По данным пресс-службы прокуратуры Сумской области, сегодня, 22 августа, открыто уголовное производство по факту хулиганства с применением взрывного устройства в Конотопе.

Взрыв произошел сегодня. Ночью депутат местного горсовета Иван Огрохин услышал хлопок у дома, а утром, когда вышел во двор, обнаружил повреждение входной двери и стеклопакета в результате взрыва. Предварительно, под забор депутату бросили гранату РГД-5. Начато расследование по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Полиция выясняет обстоятельства взрыва у дома депутата Конотопского городского совета.

Сегодня в 6.41 мужчина обратился в полицию сам и сообщил, что около часа ночи услышал с улицы какой-то хлопок. А утром, когда вышел во двор, обнаружил со стороны улицы повреждение на входной двери и разбитый стеклопакет окна.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции. Информация подтвердилась. У забора обнаружена небольшая по диаметру воронка от взрыва, повреждения в нижней части и окне.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные, направленые на выяснение обстоятельств данного происшествия.

Прокуратура сообщает, что телесных повреждений никто не получил.