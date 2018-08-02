По взрыву у дома депутата Конотопского горсовета открыли «уголовку» (обновляется)

Взрыв произошел сегодня. Ночью депутат местного горсовета Иван Огрохин услышал хлопок у дома, а утром, когда вышел во двор, обнаружил повреждение входной двери и стеклопакета в результате взрыва. Предварительно, под забор депутату бросили гранату РГД-5. Начато расследование по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
Полиция выясняет обстоятельства взрыва у дома депутата Конотопского городского совета.
Сегодня в 6.41 мужчина обратился в полицию сам и сообщил, что около часа ночи услышал с улицы какой-то хлопок. А утром, когда вышел во двор, обнаружил со стороны улицы повреждение на входной двери и разбитый стеклопакет окна.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции. Информация подтвердилась. У забора обнаружена небольшая по диаметру воронка от взрыва, повреждения в нижней части и окне.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные, направленые на выяснение обстоятельств данного происшествия.
Прокуратура сообщает, что телесных повреждений никто не получил.
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